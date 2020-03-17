العراق – وجه رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي امس الاثنين رسالة للصحفيين العراقيين، دعا فيها إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر للوقاية من فيروس كورونا.

وقال في رسالته المصورة: “أيها الزملاء في الأسرة الصحفية العراقية في بغداد والمحافظات أدعوكم اليوم إلى تجنب خطر وباء فيروس كورونا”.

وأضاف: “كما تعلمون فإن الفيروس بدأ يفتك بالشعوب، وأن دولا كبرى لا تستطيع لغاية الآن إيقاف خطورته”.

وتابع: “أوصيكم بعدم التنقل بشكل دائم إلا للضرورات، وأخذ أساليب الوقاية الحقيقية، ولبس الكمامات”.

وشدد اللامي في رسالته على “ضرورة تثقيف المواطنين، والالتزام بكل التوجيهات من خلية الأزمة ووزارة الصحة والدوائر المعنية”، مخاطبا إياهم بالقول “حياتكم لدينا أهم”.

وأعلنت بغداد وعدد من المحافظات العراقية، حظرا للتجول وتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الرسمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مستثنية دوائر الصحة والأجهزة الأمنية والخدمية.

المصدر: RT