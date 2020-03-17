إيطاليا – افاد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، إن يوفنتوس سيفعل كل ما في وسعه الصيف المقبل، من إجل استعادة الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد.

ورحل بوجبا عن يوفنتوس في صيف 2016، بعد 4 سنوات قضاها بقميص البيانكونيري، إلا أنه لم يقدم مع مانشستر يونايتد نفس المستويات التي قدمها في تورينو.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن يوفنتوس سيعتمد على رغبة بوجبا في الرحيل عن أولد ترافورد، وتبقي موسم واحد فقط في عقده، من أجل الضغط على مانشستر يونايتد والحصول عليه بسعر مناسب.

ويرتبط بوجبا بعقد مع يونايتد حتى صيف 2021، مع خيار التمديد لعام إضافي باتفاق الطرفين، إلا أن رغبة بوجبا واضحة وهي الرحيل عن أولد ترافورد والبحث عن تحد جديد.

وحاول يوفنتوس وريال مدريد ضم بوجبا في الصيف الماضي، إلا أن مانشستر يونايتد حدد 150 مليون يورو لبيعه، مما أفسد الصفقة.

لكن ومع تبقي موسم واحد فقط في عقد بوجبا، بالإضافة لغيابه معظم فترات هذا الموسم بسبب الإصابة، من المتوقع أن يخفض مانشستر يونايتد مطالبه إلى 100 مليون يورو.

ويعتبر هذا الرقم مناسبًا بشكل كبير إلى يوفنتوس إذا أراد التعاقد مع بوجبا، لكن لو لم يتمكن من التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد، سيتجه إلى التعاقد مع حسام عوار، لاعب وسط ليون.