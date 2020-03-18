فيينا – تراجعت أسعار نفط برنت في منتصف جلسة الأربعاء، إلى أدنى مستوى منذ 2003، تحت ضغوط تزايد المخاطر العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا، وتصريحات سعودية بزيادة الإنتاج والتصدير.

وذكرت وزارة الطاقة السعودية اليوم، أنها وجهت شركة أرامكو، بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام (النفط) عند مستوى 12.3 مليون برميل يوميا.

في المقابل، واصل فيروس كورونا تسجيل مزيد من حالات الوفاة نتيجة الإصابة به، ووصل عددها إلى 8272 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 206.6 آلاف حالة.

وبحلول الساعة (14:24 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار، بنسبة 6.64 بالمئة أو 1.93 دولارا، إلى 26.8 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بنسبة 10.61 بالمئة أو 2.89 دولارا، إلى 24.42 دولارا للبرميل.

وفي وقت سابق الأربعاء، خفض بنك “جولدمان ساكس”، توقعاته لسعر برميل النفط إلى متوسط 20 دولارا للبرميل بالنسبة لخام برنت، خلال الربع الثاني 2020، نزولا من 30 دولارا في توقعات سابقة.

وذكر البنك أن ذروة هبوط الطلب العالمي على النفط الخام، قد تكون في الثلث الأخير من الشهر الجاري، بتراجع الطلب بمقدار 8 ملايين برميل يوميا.

الأناضول