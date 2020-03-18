روسيا – أعلن مسؤولون في مركز تدريب رواد الفضاء بروسيا أن الخبراء في البلاد بدأوا باتباع إجراءات صارمة لمنع وصول عدوى كورونا إلى الرواد المتجهين إلى المحطة الفضائية.

وقال نائب مدير القسم الطبي في المركز، فلاديمير ماتفييف “إن روسيا وباعتبارها البلد الوحيد الذي يرسل الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية بدأت باتباع إجراءات صارمة لمنع وصول العدوى إلى الرواد الذين سيتجهون إلى المحطة في المهمات القادمة”.

وأضاف “في الـ 9 من أبريل القادم من المفترض إرسال دفعة جديدة من الرواد نحو المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Soyuz MS-16 الروسية، وأفراد هذه الدفعة موجودون الآن في أحد مراكز التدريب في ضواحي موسكو، وفي الـ 24 من مارس الجاري سيصلون مطار بايكونور الفضائي بكازاخستان، وهناك سيتم عزلهم عن مسببات العدوى قدر الإمكان، وسيحدد بشكل صارم تواصلهم مع الآخرين إلا للأمور الضرورية”.

وأشار ماتفييف إلى أن الرواد بعد أن يصلوا “بايكونور” من المفترض أن يوضعوا في غرف معزولة خاصة، وسيتواصلون مع الآخرين والخبراء هناك عبر الزجاج العازل أو عبر وسائل الاتصال والإنترنت.

وسيضم الطاقم الأساسي للبعثة المتجهة نحو المحطة الفضائية قريبا: الروسييين أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر، والأمريكي، كريس كاسيدي، أما الطاقم الاحتياطي فسيضم كلا من: سيرغي ريجيكوف، وأندريه بابكين، وستيف بووين.

المصدر: نوفوستي