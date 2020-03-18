إيطاليا.. ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 2500

إيطاليا – أعلنت السلطات الإيطالية اليوم عن وفاة 345 شخصا في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2503.

وسجلت السلطات أكثر من 3500 إصابة جديدة في يوم واحد، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 31506.

من المهم الإشارة إلى أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في إيطاليا تجاوز عدد المصابين في الصين، حيث يتداوى الآن في البر الصيني 8940، فيما تتم معالجة 26062 مصابا في إيطاليا.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم حاجز الـ190 ألفا، في حين بلغ عدد الوفيات 7893.

المصدر: RT