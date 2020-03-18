كوبا – اكتشف علماء الآثار سرا عمره 1300 عام عن المايا بفضل التكنولوجيا الحديثة، التي يمكن أن تكشف جانبا جديدا تماما للمجتمع القديم لم يُثبت سابقا.

وحُقق الاختراق العلمي في كوبا، وهي واحدة من أعظم المدن في العالم القديم، ويمكن أن تكشف عن أسرار حول كيفية ارتباط هذه الحضارة بأخرى أصغر وأكثر عزلة، للحصول على موطئ قدم ضد إمبراطورية Chichen Itza.

وأجرى فريق من الخبراء من جامعة ميامي، بقيادة تراسي أردرين، أول دراسة LIDAR لطريق حجري بطول 62 ميلا، يربط بين مدينتي كوبا ويوكسانا القديمتين، منذ 13 قرنا.

ونُشرت تقنية LIDAR من طائرة تحلق على ارتفاع منخفض، وأطلق نبضات سريعة من أضواء الليزر على السطح، ثم قام بقياس مقدار الوقت الذي استغرقته كل نبضة لترتد إلى الوراء، وهو الفرق الذي يسمح لها بإنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد للميزات المخفية.

ونُشرت نتائج التجربة، بين عامي 2014 و2017، في مجلة “علوم الآثار” الشهر الماضي، حيث حددوا 8 آلاف بنية مغطاة بالأشجار ذات أحجام مختلفة على طول الممر.

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وأكدت الدراسة أيضا أن الطريق، الذي يبلغ عرضه زهاء 26 قدما، ليس خطا مستقيما، كما افتُرضت القياسات منذ الثلاثينيات، عندما قيس بشريط وبوصلة.

وقال الدكتور أردرين في 19 فبراير: “LIDAR سمحت لنا حقا بفهم الطريق بتفصيل أكبر. ساعدتنا في تحديد العديد من المدن والبلدات الجديدة على طول الطريق، جديدة بالنسبة لنا، ولكنها موجودة مسبقا. كما نعلم الآن أن الطريق ليس مستقيما، ما يشير إلى أن بناءه تم لدمج المستوطنات الموجودة مسبقا، والتي لها آثار جيوسياسية مثيرة للاهتمام”.

ويعتقد الفريق أن الطريق بُني من قبل معقل في كوبا، في محاولة لمحاربة الصراع على السلطة مع Chichen Itza في القرن الثامن.

وحتى الآن، قام الباحثون بحفر بعض المناطق على حافة كل من كوبا وياكسونا، لكنهم يخططون لحفر ثالث هذا الصيف لفهم المزيد.

ويقول الدكتور أردرين إن الطريق هو أعجوبة هندسية مثل الأهرامات الضخمة، التي أقامتها المايا عبر جنوب المكسيك وغواتيمالا وشمال بليز وغرب هندوراس.

المصدر: إكسبريس