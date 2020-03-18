بروكسل – هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة، الأربعاء، ليغطي تأثير تفشي فيروس كورونا على خطط التحفيز الحكومية في دول أوروبا.

وبحلول الساعة (9:16 ت.غ)، هبط المؤشر “ستوكس القياسي 600” للأسهم الأوروبية 2.88 بالمئة إلى مستوى 282.69 نقطة، بعد أن أغلق تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بأكثر من 2 بالمئة، مدعوما بإعلان إسبانيا عن خطة تحفيز ضخمة.

وانخفض مؤشر “داكس” الألماني بـ 372.04 نقطة تعادل 4.40 بالمئة ليسجل 8545.77 نقطة؛ فيما هبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 4.26 بالمئة ليسجل 5060.03 نقطة، ويخسر 234.87 نقطة.

وانخفض مؤشر “فوتسي إم بي آي” الإيطالي بنسبة 1.11 بالمئة تعادل 169.5 نقطة، ليسجل 15145 نقطة.

وتراجع مؤشر “كاك” الفرنسي نحو 138.73 نقطة تعادل نسبة 3.48 بالمئة إلى 3853.05 نقطة.

الأناضول