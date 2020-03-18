بروكسل – اتفق قادة بلدان الاتحاد الأوروبي، على إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد لمدة 30 يوما، في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في أعقاب قمة طارئة للاتحاد: وفي ما يتعلق بمسألة إغلاق الحدود بين دول الاتحاد، فإن كل دولة من دول الاتحاد ستتخذ قرارها على حدة.

وقال فون دير لاين، إن “العدو هو الفيروس وعلينا أن نبذل قصارى جهودنا لحماية مواطنينا واقتصاداتنا… ونحن على استعداد للقيام بكل ما هو مطلوب ولن نتردد باتخاذ إجراءات إضافية تبعا لتطورات الأوضاع”.

ودعت رئيسة المفوضية، الدول الأوروبية إلى إبداء المرونة في ما يخص الإجراءات على الحدود، ليتاح نقل البضائع بسرعة، مشيرة إلى أن بولندا تعمل على إعداد ممر سريع للشاحنات من أجل نقل البضائع عبر الحدود.

وأشارت أيضا إلى أن القواعد الخاصة بالمساعدات ستكون مرنة جدا أيضا، كي تستطيع الحكومات دعم الشركات.

واعتبرت أن فيروس كورونا هو “صدمة خارجية تضرب العالم كله، ونحن لم نر أي شيء من هذا القبيل سابقا”.

ويأتي ذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا بوتائر متسارعة في أوروبا، وخاصة في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، حيث تم فرض الحجر المنزلي على السكان.

المصدر: رويترز