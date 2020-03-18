ليبيا – تواصل أمس الثلاثاء اجتماع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع كل من رئيس مجلس النواب الموازي ورئيس مجلس الدولة الإستشاري ووزير الداخلية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية.

الاجتماع تضمن وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الإجراءات الوقائية والعلاجية والتوعوية المتخذة وأوضاع الليبيين العالقين بالخارج وآليات توفير احتياجات النازحين والاحتياجات الأساسية للمواطنين والمخصصات المالية اللازمة لمواجهة كل ذلك.

ويأتي الإجتماع في إطار التشاور ومتابعة مستجدات الأوضاع في البلاد بصفة عامة والإجراءات المتخذة للتصدي لجائحة كورونا.