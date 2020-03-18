ليبيا – قال عضو مجس النواب علي السعيدي إن تكليف نائبة رئيس البعثة ستيفاني ويليامز لن يضيف أي جديد للأزمة.

السعيدي أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن ويليامز تعرف جيداً أن الأزمة في ليبيا هي أزمة أمنية في المقام الأول.

وفيما يتعلق باحتمالية انهيار الهدنة أوضح أن الجيش الليبي التزم أمام الرئيس بوتين بالهدنة إلا أن الأزمة تتعلق بالمليشيات الأخرى التي لا ترضخ لأي تعليمات.

أما بشأن استئناف المسارات الثلاثة في ليبيا رأى أن ويليامز غير قادرة على استكمال المسارات الثلاثة وأن كافة المسارات ستجمد في الوقت الراهن خاصة في ظل انشغال العالم بأزمة فيروس كورونا.