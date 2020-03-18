ليبيا – قال عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني إنه برغم الخروقات إلا أن الهدنة ستستمر لأسباب عدة أهمها هو التوافق الدولي على ضرورة حل الأزمة.

الفرجاني في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء أوضح أن المسارات الثلاث في ليبيا بحاجة إلى إعادة تنظيم خاصة بعد تولي النائبة السابقة لرئيس البعثة الأممية ستيفاني ويليامز وأن التوقف الحالي سيستأنف خاصة أن ستيفاني لديها الإلمام بكافة التفاصيل في المسارات الثلاث.

وبشأن تأثير رئيسة البعثة في الوقت الراهن، رأى عضو البرلمان أنها ستكمل المسارات السياسية الثلاث وأن شخصيتها ستؤثر بشكل كبير في حسم الأمر.

وشدد على أنه برغم هشاشة الهدنة في العاصمة طرابلس إلا أن الرؤية الإيجابية تسيطر على الأمر بشكل أكبر خاصة أن الأطراف الدولية لديها بعض التقارب في وجهات النظر بشأن مسارات الحل وهو ما يوحي بالتفاؤل في الوقت الراهن.

عضو مجلس النواب نوّه إلى أن 80%من الأزمة الليبية تتوقف على الأطراف الخارجية في الوقت الراهن وأن توافق المجتمع الدولي يمكن أن يساهم في حسم الحل في الأزمة.