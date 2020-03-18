ليبيا – إستقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الاثنين رئيس ديوان المحاسبة المنبثق عن البرلمان عمر صالح ورئيس مكتب الهيئة الاستشارية بديوان المحاسبة المستشار أحمد عبد العاطي .

رئيس ديوان المحاسبة أطلع بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب على آخر ما توصل إليه ديوان المحاسبة من متابعة وتفتيش على عمل الحكومة الليبية والأجسام المنبثقة عنها وتجهيز الديوان للتقرير السنوي المعتاد بالإضافة للنتائج التي انتهى إليها في شأن دراسة وفحص العقود المسبقة‎.

هذا ويأتي اللقاء في إطار متابعة ئيس مجلس النواب لعمل ديوان المحاسبة وكيفية أدائه في متابعة كافة أجهزة الدولة والحد من تفشي الفساد المالي .