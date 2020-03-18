ليبيا – أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أمس الثلاثاء أنه سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوم.

المسماري وفي بياناً نشره عبر مكتبه الإعلامي قال:”تنفيذا للقرارات الصادرة وإيمانا منا بالمسؤولية العامة وحفاظا على الصحة العامة وبعد العودة من رحلة عمل خارجية سأبقى أنا والفريق المصاحب لي في الحجر الصحي لمدة أسبوعين رغم عدم وجود أي أعراض للإصابة”.

وأضاف الناطق باسم الجيش:”خلال الأسبوعين سنتابع كل المستجدات وسنطلعكم عليها أول بأول عبر صفحتنا أو عبر القنوات وأن لزم الأمر الظهور في بيان مصور سيكون أيضا عبر صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي”.

اللواء المسماري أشار إلى أن السلامة العامة من الأولويات وعلى الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة وتنفيذ التعليمات،قائلاً:”يجب أن لا نكون مشاركين في تفشي هذا الوباء”.