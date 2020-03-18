ليبيا – بينما أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج هذا الأسبوع عن حزمة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا إلا أن وزيره للداخلية فتحي باشاآغا ضرب عرض الحائط بواحدة منأهمها .

وكان السراج وكل من مركز مكافحة الأمراض قد أوصوا في حزمة قراراتهم المواطنين العائدين من الخارج بضرورة العزل الصحي الذاتي في المنزل لمدة أسبوعين عند العودة من الخارج وخاصة من الدول التي تشهد انتشار وباء كورونا .

يوم أمس عاد باشاآغا من ثالث أكبر بؤرة انتشار للفيروس في أوروبا وهي فرنسا رفقة عدد من مرافقيه كما زار قبلها بريطانيا التي توقع رئيس وزرائها انتشارًا قال انه سيكون الأسوأ إلا أن باشاآغا لم يلتزم بوضع نفسه في الحجر الصحي المنزلي مسجلًا بذلك أول مخالفة معلنة لما قرره مركز مكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية بل وحكومتهم التي شارك معها في إجتماع كبير يوم أمس بعد ثلاثة ساعات من عودته من فرنسا .

يوم الاثنين الماضي، أعلن مكتب وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر أن الوزير أصيب بفيروس كورونا لكنه “في حال جيدة” ويلازم منزله كما أصيب خمسة نواب واثنان من موظفي البرلمان الفرنسي بينهم نائبتان شاركتا في اجتماعات لجنة الشؤون الثقافية.

قابل باشاآغا في مارسيليا الفرنسية عدد من مسؤولي الأمن والخدمة المدنية وفي لندن زار مجلس العموم العموم ( البرلمان ) وقابل العديدمن أعضائه .

بالبقاء في بريطانيا أعلنت نادين دوريس، النائبة المحافظة في مجلس العموم البريطاني والوزيرة المنتدبة لدى وزارة الصحة إصابتهابفيروس كورونا .

ودوريس التي شاركت في الأسابيع الأخيرة في صياغة تشريع هدفه مكافحة الوباء هي أول شخص في الطبقة السياسية البريطانية تثبت إصابته بالفيروس.

وبحسب صحيفة تايمز البريطانية فإن الوزيرة قابلت الأسبوع الماضي مئات الأشخاص في البرلمان وشاركت في حفل استقبال مع رئيسالحكومة بوريس جونسون” وسياسيين بارزين آخرين.

وقالت تقارير ليبية ان باشاآغا لم يخضع للفحص الطبي في مطار معيتيقة يوم أمس فور وصوله من فرنسا وشكك في مدى جدواه ، لكنوزارة الصحة في حكومته نفت ذلك وقالت انه قام بالفحص دون أن تبرز هي أو هو أي دليل مصور يثبت قيامه بالفحص أسوة بالمواطنين خاصة مع عشقه للظهور الدعائي والعدسات في إطار طموحاته السياسية الواسعة كما فعل اليوم في شوارع العاصمة .

اليوم الأربعاء عقب أقل من 24 ساعة عن عودته من الخارج ظهر باشاآغا في وسط طرابلس مع عدد من رجال الشرطة والمرور وهو يقوم بتوزيع الكمامات على المارة دون أن يرتدي واحدة أو حتى يرتدي قفازات على يديه ضاربًا عرض الحائط بكل إجراءات السلامة المعمول بها عند العودة من بؤر كورونا بينما تطالب حكومتهم المواطنين بالعكس حتى قال أحد المعلقين : ” ” إذا كان رب البيت بالدف ضارباً … فشيمة أهل البيت كلهم الرقص ” في إشارة منه لعدم إلتزام المواطنين ماداما المسؤول يتصرف بهذا الإستهتار .

بعد نفي باشاغا فرضه.. بلدية #طرابلس تطالب السراج بفرض حظر للتجول بأسرع وقت لعدم إلتزام المواطن. #ليبيا #المرصد https://t.co/n5zAfPbAsm — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) March 18, 2020

مساء اليوم طلبت بلدية طرابلس من السراج فرض حظر تجول في العاصمة بسبب عدم إلتزام الناس ، هو الحظر الذي أعلن باشاآغا اليوم رفضه وعدم الحاجة لتنفيذه حتى الآن .

المرصد – خاص