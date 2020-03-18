الولايات المتحدة – اقترب نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن امس من نيل الترشيح عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، وذلك بفوزه بالانتخابات التمهيدية في ولايات فلوريدا وإيلينوي وأريزونا.

وأظهرت نتائج فرز 87% من بطاقات التصويت في ولاية فلوريدا أن بايدن حصل على 61% من الأصوات مقابل 22% لمنافسه بيرني ساندرز.

وفي أريزونا حصل بايدن على نحو 42% من أصوات الناخبين، مقابل حوالي 30% لساندرز، وذلك بعد فرز نحو 50% من الأصوات.

كما فاز بايدن على ساندرز في إيلينوي، الولاية الصناعية الواقعة في شمال شرق البلاد، بحسب توقعات لشبكات تلفزيونية أمريكية.

وبهذا الفوز الكبير الذي حققه الثلاثاء بحصوله على الغالبية العظمى من مندوبي فلوريدا البالغ عددهم 219 مندوبا والقسم الأكبر من مندوبي إيلينوي وأريزونا البالغ عددهم 155 و67 مندوبا تباعا، يكون بايدن قد أمّن لنفسه تقدما على ساندرز يستحيل على الأخير اللحاق به.

وحتى قبل انتخابات الثلاثاء كان المرشح المعتدل متقدما بفارق شاسع على منافسه في عدد المندوبين الذين سينتخبون رسميا مرشح الحزب الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية، فهو ضمن أصوات أكثر من نصف الأغلبية اللازمة لحسم المعركة بينه وبين ساندرز وهي 1991 مندوبا.

وكان من المفترض أن تجري الانتخابات التمهيدية نهار الثلاثاء في ولاية رابعة هي أوهايو، لكن سلطاتها قررت في اللحظات الأخيرة إرجاء هذا الاستحقاق بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام أمريكية