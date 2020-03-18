الولايات المتحدة – تصدرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا أنباء كثيرة حول زحام شديد على شراء ورق التواليت، ونقصه في بعض المتاجر جراء إقبال الناس الشديد على شرائه.

من جانبها نشرت عازفة التشيلو الأمريكية، وطالبة الدكتوراه بجامعة تكساس، رايلي هارود، في صفتحها على فيسبوك مقطع فيديو تستخدم فيه بكرة من ورق التواليت في العزف، حيث تعزف بمصاحبة البيانو، جزءا من أغنية البجعة المحتضرة التي كتبها المؤلف الموسيقي الفرنسي، كاميل سان صاني (1835-1921).

تقول الأسطورة اليونانية القديمة التي تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد إن البجعة تغنّي أغنية جميلة في اللحظة التي تسبق موتها مباشرة (تغريدة البجعة)، أغنية جميلة واحدة تغنيها مرة واحدة قبل أن تموت، صورة جميلة انتقلت من اليونان في القرن الثالث قبل الميلاد حتى سان صانس، الذي تخيل أغنية البجعة المحتضرة لآلة التشيللو بمصاحبة البيانو، لتكون الحركة الثالثة عشرة من “كرنفال الحيوانات”، العمل الذي لم يرض عنه المؤلف، ولم يعزف في حياته باستثناء تلك الأغنية، ذلك الصولو لآلة التشيللو والذي ارتبط بالآلة، وارتبط بأسطورة البجعة، وفكرة العتبة التي تعبرها البجعة والإنسان وجميع الكائنات الحية في اتجاه واحد نحو المجهول.

المصدر: RT