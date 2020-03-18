أبوظبي – تباينت إغلاقات البورصات العربية والخليجية، الأربعاء، مع تراجع أربع أسواق بصدارة البورصة المصرية، مقابل ارتفاع ثلاث أسواق بقيادة قطر.

وواصلت بورصة عمّان غلق أبوابها اعتبارا من أمس الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، كإحدى أدوات التحوط من فيروس كورونا.

يأتي ذلك، بينما نفذت عشرات البنوك المركزية حول العالم بقيادة الفيدرالي الأمريكي، خفضا على أسعار الفائدة، لمواجهة تبعات تفشي الفيروس عالميا، الذي هوى بأسواق الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيس لبورصة مصر “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 4.84 بالمئة إلى 8756.7 نقطة.

وأغلقت بورصة مسقط على تراجع بنسبة 1.46 بالمئة إلى 3607.1 نقطة، وتصدر التراجعات أسهم “الأنوار لبلاط السيراميك” بنسبة 9.09 بالمئة، و”الجزيرة للخدمات” 9.03 بالمئة.

وتراجع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 0.91 بالمئة إلى 4664.7 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.23 بالمئة إلى 4014.2 نقطة، وانخفض مؤشر السوق العام 0.7 بالمئة إلى 4443.7 نقطة.

وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.33 بالمئة إلى 1374.9 نقطة، وتصدر التراجعات أسهم “شركة استيراد الاستثمارية” بنسبة 10 بالمئة، و”المصرف الخليجي التجاري” 4.13 بالمئة.

على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.65 بالمئة إلى 8661.4 نقطة، مسجلة رابع ارتفاع على التوالي.

وارتفعت بورصة دبي بنسبة 1.03 بالمئة إلى 1768.8 نقطة، مع ارتفاع أسهم “بنك الإمارات دبي الوطني” 2.08 بالمئة وإستقرار “إعمار العقارية”، كما ارتفعت بورصة العاصمة الإماراتية أبوظبي بنسبة 2.29 بالمئة إلى 3399.6 نقطة.

وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تاسي” بنسبة 0.78 بالمئة إلى 6154.9 نقطة، رغم تراجع سهم “أرامكو” بنسبة 0.34 بالمئة، بينما ارتفع “مصرف الراجحي” 0.39 بالمئة.

وفيما يلي أداء البورصات العربية:

تراجع أسواق:

مصر: بنسبة 4.84 بالمئة إلى 8756.7 نقطة.

مسقط: بنسبة 1.46 بالمئة إلى 3607.1 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.91 بالمئة إلى 4664.7 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.33 بالمئة إلى 1374.9 نقطة.

بينما ارتفعت أسواق:

أبوظبي: بنسبة 2.29 بالمئة إلى 3399.6 نقطة.

قطر: بنسبة 1.65 بالمئة إلى 8661.4 نقطة.

دبي: بنسبة 1.03 بالمئة إلى 1768.8 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.78 بالمئة إلى 6154.9 نقطة.

الأناضول