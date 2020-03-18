سويسرا – نفى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” ألكسندر تشيفرين، الشائعات حول النصح بتنصيب متصدري الدوريات الأوروبية، أبطالا لها في حال عدم استكمال الموسم الكروي، بسبب كورونا.

وقال تشيفرين في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الأربعاء: “شاهدت واستمعت إلى العديد من الأخبار الزائفة، التي تفيد بأن الاتحاد نصح بإنهاء الدوريات الآن، وتحديد أبطالها على أساس من يتواجد في الصدارة حاليا”.

وأضاف المسؤول السلوفيني: “يمكنني القول إن هذه الأخبار غير صحيحة.. هدفنا هو إنهاء مسابقات الدوري، ولم ننصح بأي شيء من هذا القبيل لأي منها”.

وفي ما يلي قائمة متصدري الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لكرة القدم:

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمير ليغ”

برشلونة يتصدر الدوري الإسباني “لا ليغا”

يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي “الكالتشيو”

بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني “البوندسليغا”

باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي “ليغ 1”.

المصدر: وكالات