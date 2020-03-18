روسيا – أعلن اتحاد كرة القدم الروسي، امس تعليق جميع منافسات كرة القدم المندرجة تحت رعاية الاتحاد، في الفترة من 17 آذار/ مارس إلى 10 نيسان/ أبريل 2020، بسبب خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الاتحاد الذي نشر على موقعه الإلكتروني: “نظراً لخطر انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد-2019) في روسيا، فإنه قد جرى تعليق جميع المسابقات الرياضية بكرة القدم، التي تقام تحت رعاية الاتحاد، من 17 آذار/ مارس 2020 إلى 10 نيسان/ أبريل 2020، بما في ذلك والمسابقات التي تنظمها وتجريها بطولات الدوري، والاتحادات الإقليمية لكرة القدم وجمعياتها”.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر لوكالة “سبوتنيك”، بأن فعاليات كرة القدم والهوكي وكرة السلة، التي تجري على الأراضي الروسية تم تعليقها لغاية 10 نيسان/ أبريل المقبل.

وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا قد أعلن، اليوم الثلاثاء، عن تعافي 5 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقررت الحكومة الروسية، أمس الاثنين، الحد من دخول الأجانب إلى أراضيها مؤقتًا، من 18 مارس/ آذار إلى 1 مايو/ أيار، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحتى الوقت الراهن، توجد في روسيا 93 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لمقر عمليات مكافحة فيروس كورونا.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الأحد، تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في جميع أنحاء العالم، ووفاة 343 شخصا.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من “إجراءات الإغلاق” حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.