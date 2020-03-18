ليبيا – علق الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي على إجراءات تسكين الليبيين في تركيا و كم عدد العائلات العالقة في المطار و العائلات التي تم تسكينها في الفنادق.

القبلاوي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة”ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن العديد من العائلات ستتأثر بمجرد دخول قرار المجلس الرئاسي السريان و تنفيذه على الواقع و إغلاق المجال الجوي.

ونوّه إلى أن وزارة الخارجية أصدرت تعليماتها فوراً للقنصليات والسفارات الخارجية للتعامل مع الجالية الليبية و المسافرين و تقديم الدعم الكامل لهم بإعتبار أن مطار إسطنبول يحوي العدد الأكبر من المسافرين العالقين لذلك كان جل إهتمام وسائل الإعلام في هذا الموضوع لذلك قامت القنصلية العامة في إسطنبول بإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق 120 مواطن.

وأضاف”تم تسكينهم و بعد ذلك عندما أمتلئ الفندق تم التعاقد مع بعض الفنادق الأخرى وبدأت المرحلة الثانية حيث بدء حصر 250 مواطن كان عدد العائلات 80 وفي الصباح تم تسكين 30 عائلة، الآن العائلات الثانية بدأت المرحلة الثانية لتسكينهم في الفندق الاخر ونستطيع القول أن وتيرة توفير الإقامة لمواطنينا تسير بطريقه جيدة جداً”.

كما وجه رسالة للمواطنين حياهم بها على تفهم للإجراء رغم صعوبته و مرارته لكن كانوا متعاونين جداً على الرغم أنه كان هناك بعض المواطنين الذين رفضوا هذا الإجراء وطالبوا بالعودة للوطن، داعياً إياهم لتفهم الإجراء لأنه من صالح المواطن المقيم خارج الدولة لتوفير الإقامة اللازمة لهم.

وأكد على أن الفنادق تم تعقيمها وتخضع لإجراءات اعلنتها السلطات التركية التي يتم التواصل معها بشكل دائم لمعرفة آخر المستجدات و الإجراءات التي تعلنها الحكومة التركية، داعياً المواطنين لتوخي الحيطة والحذر في التعامل وإتباع إرشادات السلطات المحلية و التي تعلنها القنصلية العامة عن طرق الملحقية الصحية و الجهات المختصة للحفاظ على أرواحهم.

واستطرد حديثه:”مبدئياً و بحسب قرار المجلس الرئاسي موضوع عودة المسافرين لن يتم إلا برا من خلال منفذ رأس جدير هذا الإجراء يعني عدم عودة المواطنين إلا في هذه الطريقة وهنا تدخلت وزارة الخارجية مع الجهات المختصة لضرورة توفير الإقامة اللازمة مع المواطنين لتتخذ السلطات المحلية في ليبيا الإجراءات المناسبة، ستصدر القرارات المناسبة التي تراها اللجنة المكلفة من الرئاسي و عندها ستتعامل وزارة الخارجية مع هذه الإجراءات الجديدة التي ستصدر لتنفيذها و تسهيل عودة مواطنينا، نحن كما اعلن القنصل لمدة اسبوعين سيكون هناك تواصل دائم مع الفنادق لتوفير الإقامة”.

القبلاوي رد على سؤال إن كان تم توفير أي مساعدة مالية عقب تسكين المواطنين قائلاً:”هذا السؤال سابق لأوانه لأننا في اليوم الثاني من دخول القرار حيز التنفيذ وحصر العائلات وأوضاعها لا زال جاري لهذه الساعات، المساعدة المالية و غيرها سابقة لأوانها حيث سيتم حصر المواطنين و العائلات ومن ثم الوقوف على أوضاعهم وإتخاذ الإجراء المناسب كلاً حسب ظروفه”.