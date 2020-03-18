ليبيا – قال الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي إنهم تواصلوا مع الخارجية الصينية لطلب الدعم واستيراد بعض المستلزمات الطبية والتواصل اللوجستي لمواجهة فيروس كورونا.

القبلاوي وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” أمس الثلاثاء أوضح أن رئيس المجلس الرئاسي تواصل مع الرئيس الصيني من أجل الدعم الفني والتنسيق لمواجهة خطر كورونا، مبينا أن كل الإجراءات تأتي في سياق احتواء خطر الوباء والحد من انتشاره.

وأضاف الناطق باسم الخارجية أن حكومة الوفاق مستعدة لكل الاحتمالات كما أنها اتخذت كافة الإجراءات للتعامل مع هذه الجائحة.