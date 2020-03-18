إسبانيا – كشف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، عن خطة لمصير الدوري الإسباني في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا ضرورة استكمال مسابقة الليغا حتى موعدها المقرر.

وتحدث روبياليس عن جهودهم لتحدي فيروس كورونا، قائلا: “نعمل منذ أيام مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بطريقة هاتفية وعبر الاجتماعات بالفيديو، والآن عرفنا الموقف مع المنافسات الأوروبية والمحلية وبطولة اليورو”.

وشدد روبياليس على ضرورة إنهاء بطولة الدوري قبل 30 يونيو، بقوله: “يجب إنهاء جميع المنافسات قبل 30 يونيو المقبل، وعلى كافة الأندية خوض جميع المباريات، وهذا ما تحدثنا عنه مع 55 اتحادا واللجنة التنفيذية، والجميع صوت لصالح هذا القرار”.

وأضاف: “جميع رؤساء الأقاليم وافقوا وأعطوا صوتهم بثقة، ومسائل الصحة والاقتصاد والمسابقات هي الركائز التي نحاول حلها”.

وكشف لويس روبياليس عن إجراءات الاتحاد، مضيفا: “سنصدر من خلال الاتحاد بيانا قبل أسبوع أو أسبوعين من إعلان عودة المنافسات، والبداية ستكون وفقا لما تقوله سلطات الصحة والحكومة”.

وعن بطل الدوري الإسباني ومدى إمكانية تتويج برشلونة بلقب الليغا هذا الموسم، أكد روبياليس، قائلا: “موسم 2019-2020 يجب أن ينتهي بنفس القواعد ولن تتغير، حتى لو كان الموقف استثنائيا، ولا أضمن أن ينتهي قبل 30 يونيو، ومن الظلم أن تنتهي المسابقة بهذا الترتيب الحالي، هذا يعني أن برشلونة لن يكون البطل في حالة عدم عودته للعب، وأيضا لن نقيمه وفقا لترتيب الدور الأول، لهذا الحل الوحيد هو إنهاء المسابقة”.

وتابع المسؤول حديثه عن مصير المسابقات، قائلا: “هناك طرق كثيرة لتفسير هذا، وفرقنا ترغب في التغلب على نفسها وعلى خصومها، لهذا كل شيء يتحدث عن العدالة، وعلينا إنهاء المسابقات إذا كانت متوقفة على أمر ما، ولا نستطيع تغيير قواعد الموسم”.

خطط الاتحاد الإسباني لإعلان بطل الليغا وكشف روبياليس عن طلبه من “يويفا”، وعن خطط الاتحاد الإسباني: “السيناريو الأول هو إنهاء المنافسات قبل 30 يونيو مهما كان الأمر، ولا أضمن هذا، وإذا لم يحدث هذا سنقول ليس أنه من العدل أن ننهي بهذا الترتيب سيكون ظلما كبيرا، والترتيب الحالي لن يكون النهائي”.

والخطة الثانية: “البعض تحدث عن إلغاء الموسم ودافعنا عن هذا، لأنه كيف سيحدث هذا وكيف سننزع جائزة من أندية تفوز بالمباريات طوال الموسم”.

واستكمل رئيس الاتحاد عن السيناريو الثالث: “تحدثوا أيضا عن تحديد البطل وفق ترتيب الدور الأول، وهذا لن يحدث، فلنفترض أننا نمنح شخصا جائزة لم يكن في نفس موضعه الحالي، لهذا يتبقى إنهاء المسابقات قبل 30 يونيو، وإذا انتهت متأخرا وكان علينا بدء الموسم لاحقا سنفعل ذلك ولكن بالاتفاق، وهذه الصيغة هي التي وجدناها حاليا”.

وأوضح روبياليس الإجراءات المتبعة إذا لم يستكمل الدوري: “سنمدد الجدول للوقت الضروري لإنهاء البطولة، وسيكون بالتعاون مع الليغا، نريد التوصل لاتفاق، لأنها لحظة تاريخية، وإنهاء الموسم بهذا الموضع لم يعد سيناريو رياضي للتفكير به”.

وأما بالنسبة لنهائي كأس ملك إسبانيا، فقال: “لا يوجد موعد، سنقيم موعد 31 مايو وسنخبر السلطات به، وسنقرر في نهاية أي أسبوع، لقد اتصلت بمسؤولي سوسييداد وأتلتيك بيلباو وأعلنوا انتظارهم للمفاوضات، ونريد إقامة مباراة نهائي بحضور الجماهير”.

وحول إمكانية إقامة مباراة النهائي بعد موعد انتهاء الموسم الحالي، أجاب: “لا نستبعد أي شيء، وهذا تجاوز موعد 30 يونيو، وكل هذا سيكون بالاقتراع، وكان الحديث معهم سهلا لأنها مباراة تاريخية”.

واختتم روبياليس حديثه عمن سيفوز بالليغا أو كيف ستسير الأمور إذا لم تلعب، قائلا: “علينا استئناف المنافسات إذا تم تعليقها، وإذا كان هناك موعد لتأهل الفرق فعلى الـ”يويفا” أن يعلن القواعد ويخبر بالفرق التي ستشارك في أوروبا، ولكن روحنا تقودنا إلى إنهاء كل البطولات”.

المصدر: “arabia.as”