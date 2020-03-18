انجلترا – أعلن رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مارك بولينغهام، عن دعمه قرار “يويفا” تأجيل “يورو 2020″، مؤكدا أن أولوية الجميع هي صحة الناس وسلامتهم، واستغلال الفرصة لإنهاء الموسم.

وقال الاتحاد في بيان له: بالنسبة للرئيس التنفيذي للاتحاد مارك بولينغهام “صحة الناس وسلامتهم يجب أن تكونا الشاغل الأساسي لنا جميعا، وبالتالي، نحن ندعم تماما قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتأجيل كأس أوروبا 2020”.

وتابع “سننظر في الآثار المترتبة على جميع المنتخبات الإنكليزية ومنظمتنا (الاتحاد الإنجليزي) خلال الأيام القادمة”.

ونقلت شبكة “سكاي سبورتس” عن بولينغهام قوله: “أولوية الجميع هي إنهاء الموسم الجاري، وهذا واحد من الأسباب الرئيسية وراء تأجيل اليورو، من أجل توفير مساحة لإنهاء الموسم، في حال تمت السيطرة على الفيروس”.

وأضاف: “في الوقت الراهن لا نعرف ماذا سيحدث، لكننا نخطط لكل احتمالية، حتى يمكن التفاعل بصورة جيدة، لكن يبقى الأمر الأهم الآن هو صحة الجميع”.

وتابع: “نغطي كل احتمالية، ونملك العديد من الخطط الطارئة، وسنواصل التأقلم مع الوضع، في كل مرة نحصل فيها على المزيد من المعلومات”.

وأضاف: “بوضوح هناك سيناريوهات مختلفة، سواء إذا أنهينا الموسم قبل يونيو أو بعده.. في الوقت الراهن هناك العديد من المعطيات، وبعض الاحتمالات معقد أكثر من الآخر.. لكن كما ذكرت الأولوية لصحة الأمة، وستلعب كرة القدم دورها في ذلك”.

ويعتبر فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب أكبر الراغبين في استكمال مباريات الدوري الممتاز، حيث بات قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب لأول مرة منذ 30 عاما، فهو يتصدر “البريمير ليغ” برصيد 82 نقطة (29 مباراة)، متفوقا بفارق 25 نقطة كاملة عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي حامل اللقب.

المصدر: وكالات