الولايات المتحدة – بغض النظر عن كيفية ظهور COVID-19 في الأسابيع والأشهر الماضية، وكان بالفعل “وحشيا” بالنسبة للشركات الصغيرة، حيث اضطر بعضها للإغلاق حفاظا على السلامة العامة.

كما تلقت بعض الشركات الأخرى ضربة كبيرة في كل من الإيرادات والوصول إلى الائتمان، ولهذا تعهدت “فيسبوك” بتقديم مبلغ ضخم للشركات الصغرى لمساعدتها على النجاة من أزمة فيروس كورونا.

وأعلنت “فيسبوك” امس الثلاثاء 17 مارس، أنها بصدد إنشاء برنامج منح بقيمة 100 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة. ولم يقع فتح التطبيقات حتى الآن، لكن الشركة تقول إن هذا سيشمل كلا من الاعتمادات الإعلانية والمنح النقدية التي يمكن إنفاقها على التكاليف التشغيلية مثل دفع أجور الموظفين. وسيكون البرنامج متاحا لما يصل إلى 30 ألف شركة في أكثر من 30 دولة تعمل فيها “فيسبوك”.

وأنشأت “فيسبوك” أيضا، مركز أعمال يحتوي على نصائح وموارد للشركات التي تحاول البقاء على قيد الحياة أثناء تفشي المرض.

وقالت مديرة العمليات في الشركة، شيريل ساندبرغ، في منشور على “فيسبوك”: “نريد أن نفعل المزيد”، وأضافت: “تعمل الفرق عبر شركتنا كل يوم لمساعدة الشركات. نحن نبحث عن طرق إضافية لاستضافة التدريبات الافتراضية، وسيكون لدينا المزيد لمشاركتها في الأسابيع القادمة، ونجد المزيد من الطرق لمساعدة الأشخاص على التواصل وتعلم استخدام التكنولوجيا من خلال برنامج Blueprint، برنامج التدريب المجاني على التعلم الإلكتروني”.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة اليوم أنها أقامت شراكة مع معهد Lenfest للصحافة ورابطة وسائل الإعلام المحلية لتقديم ما مجموعه مليون دولار من المنح لغرف الأخبار الأمريكية والكندية التي تحتاج إلى المزيد من الموارد لتغطية الوباء بشكل صحيح. وهذه المنح الفردية ستصل إلى 5000 دولار.

المصدر: techcrunch