كورونا في إسرائيل.. الحجر على وزيرين ونائبين وارتفاع عدد المصابين إلى 337

كورونا في إسرائيل.. الحجر على وزيرين ونائبين وارتفاع عدد المصابين إلى 337

إسرائيل – وضع وزيرا الداخلية والزراعة في إسرائيل، بالإضافة لعضوي كنيست، في الحجر الصحي فورا بعيد مخالطتهم رئيس سلطة محلية مصاب بفيروس كورونا المستجد، فيما ارتفع عدد إجمالي المصابين إلى 337.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أنه تم إخضاع وزيري الداخلية أرييه درعي، والزراعة تساحي هنغبي، وعضوي الكنيست ألون شوستر، ورام بن باراك للحجر الصحي المنزلي.

وحسب الهيئة خالط الوزير هنغبي وعضوي الكنيست رئيس المجلس الإقليمي لبلدة مرحافيم، الواقعة قرب قطاع غزة، شاي حجاج، في مؤتمر عقد الأسبوع الماضي حول استعدادات الزراعة للتصدي لفيروس كورونا.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، مساء أمس، أن تفشي فيروس كورونا المستجد هو “مسألة حياة أو موت”. مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية الاستعانة بجهاز الأمن الداخلي لجمع بيانات المواطنين للحد من انتشار الفيروس.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الخارجية الإسرائيلية، إصابة السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا جيرمي يسسخاروف ونائبه أهارون ساغي بفيروس كورونا، بعد مخالطتهما نائبا في البرلمان الألماني مصاب بالفيروس. ونتيجة لذلك، تقرر إغلاق السفارة الإسرائيلية في برلين لمدة 14 يوما، وإدخال جميع الطاقم الذي يبلغ عدده 150 عاملا إلى الحجر الصحي.

ودعا ميكي زوهر، رئيس كتلة حزب الليكود في الكنيست في تصريحات للقناة 13 الإسرائيلية، إلى عقد جلسات الكنيست في الهواء الطلق خوفا من تفشي وباء كورونا المستجد بين أعضائه.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن تشخيص 13 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي المصابين إلى 337 منهم 5 أشخاص في حالة خطيرة.

وشهدت مراسم أداء أعضاء الكنيست (120 عضوا) اليمين الدستورية، الاثنين، إجراءات استثنائية بسبب فيروس كورونا، حيث جرى تقسيم النواب الإسرائيليين لدى أداء اليمين إلى 40 مجموعة، تتكون كل واحدة من 3 أعضاء فقط.

كما تم تعقيم قاعات الكنيست، وإلغاء التقاط الصور التذكارية التقليدية لرؤساء الأحزاب، وقياس حرارة جميع الأعضاء. وألقى نواب في الكنيست خطابات لا تتجاوز مدة كل منها دقيقة واحدة للحد من تفشي كورونا.

المصدر: “عرب 48″+i 24