المغرب – أفاد موقع “هسبريس” المغربي بأن أعضاء حكومة رئيس الوزراء سعد الدين العثماني، قرروا الابتعاد عن مكاتبهم في إطار مواجهة فيروس كورونا الذي أصاب عبد القادر أعمارة وزير التجهيز قبل أيام.

وأكد أكثر من وزير في تصريحات لـ”هسبريس” امس أنهم خيروا بين العمل من المنزل والابتعاد عن المكاتب مع إلغاء جميع المواعيد التي لا تحمل طابعا عاجلا، أو تعويض المستعجل منها باجتماعات عن بعد باعتماد ما تتيحه التكنولوجيا من إمكانيات توقيا من انتشار الفيروس.

وحسب الموقع المغربي، فإن هذا الإجراء جاء كنوع من الوقاية في هذه المرحلة الحساسة، مشيرا إلى أن الوزراء أكدوا أنه “لا يمكن أن يتم العمل بالطرق العادية من استقبالات واجتماعات لأنها ترفع من احتمال الإصابة بالفيروس.

وتأتي هذه التطورات بعد الكشف رسميا عن إصابة وزير التجهيز والنقل واللوجستية والماء عبد القادر أعمارة بفيروس كورونا عقب عودته من مهام رسمية في دول أوروبية.

المصدر: “هسبريس”