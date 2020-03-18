فلسطين – كلف وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، باتخاذ إجراءات إضافية تتعلق بأراضي السلطة الفلسطينية وقطاع غزة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي قائمة الإجراءات، “عدم السماح بدخول العمال والتجار الفلسطينيين إلى إسرائيل باستثناء عاملي القطاعات الأساسية الحيوية للاقتصاد في مجالات الصحة والزراعة والتمريض والبناء، لتنسحب على العمال الذين بحوزتهم تصاريح أمنية من جهاز “الشاباك”.

وتحظر هذه الإجراءات على الإسرائيليين دخول المناطق A وB، إلا في حالات استثنائية وبموافقة خاصة.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، شدد الوزير على أن الإغلاق مستمر حتى إشعار آخر، فيما سيواصل معبر كرم أبو سالم العمل بشكل روتيني.

وأكد أن “استمرار الإجراءات مشروط في تقييم الوضع الراهن”، على أن يتم إضافة إجراءات أخرى في ظل الوضع الحالي.

المصدر: RT