ليبيا – طالبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في بياناً لها أمس الثلاثاء الشعب الليبي بالوقوف صفا واحدا وتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا العالمي المستجد.

الخارجية النيابية ناشدت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه الليبيين على اختلاف مناطقهم لتجاوز خلافاتهم وتوحيد جهودهم من أجل الوقاية ووضع الإجراءات اللازمة لاحتواء الوباء حال انتشاره.

وأكدت على ضرورة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتعلقة بمكافحة الوباء غير المسبوق كأولوية وتسهيل عمل السلطات المحلية من أجل ذلك في جميع أنحاء البلاد، مشددةً أن التنسيق يجب أن يشمل تبادلا للمعلومات الطبية وتسهيل عمل الهيئات الليبية ذات العلاقة والتعاون لتعزيز الإجراءات الوقائية وحشد موارد البلاد ومؤسساتها الصحية وغيرها وتسهيل عودة الليبيين إلى ليبيا.

ودعت اللجنة الدول التي يوجد بها رعايا لليبيا إلى تقديم كل مساعدة ممكنة لهم وتسهيل إجراءات عودتهم إلى بلادهم.

لجنة الخارجية النيابية أكدت حرصها على تسهيل عمل المنظمات الدولية المختصة وأبرزها بعثة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى حشد الدعم الدولي للسلطات الصحية الليبية من أجل مكافحة الوباء ولصالح الليبيين دون إستثناء.