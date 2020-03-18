العراق – اكد باحث متخصص بطب الشعبي ان استخدام التبخير بحرق عشبة الحرمل للوقاية من الفايروسات والبكتريا الظارة وخاصة فيروس كورونا ومواجهته امر لابد منه.

وقال إن “الدخان المنبعث من نبات الحرمل، يعتبر وسيلة فعالة للتصدي لمختلف الفيروسات المختلفة غير المرئية للعين”.

واوضح ان أهمية الطب الشعبي وطرق العلاج القومية للوقاية من الأمراض المعدية، لها اهمية بالغه الى جانب الطب الكيميائي

وقال الباحث إن “تبخير المكان بهذه النبتة يساعد على قتل البكتيريا وصد الحشرات وبها تصدى أجدادنا للأمراض المعدية”.

وأضاف أن الفلفل الأحمر الحار، يستخدم أيضا خلال علاج الإنفلونزا، وهو ما تم ذكره أيضا في كتاب الرئيس محمدوف، وقال: “على سبيل المثال، المعكرونة الشعبية مع الفلفل تعتبر طريقة فعالة للوقاية من نزلات البرد، وهو ما ثبت علميا”.

يذكر أن الحرمل عشبة تنمو في البلدان العربية ودول البحر المتوسط، واستخدمت منذ القدم كعلاج للديدان الشريطية حيث تحتوي بذورها على العديد من المواد المفيدة للتخلص من الديدان والكائنات الدقيقة بالمعدة.

كما أن لها العديد من الاستخدامات الأخرى المعروفة منذ القدم حيث تقضي على الصداع والآلام المختلفة وحالات التسمم والأمراض النسائية وغيرها، لكن لها بعض الأعراض الجانبية وقد تؤدي إلى التسمم في بعض الحالات لذلك يجب تناولها بكميات قليلة وبإشراف طبي كامل لعدم حدوث أي مضاعفات.

المصدر: وكالات