مستثمر شهير: نحن في طريقنا إلى أسوأ أزمة مالية في حياتنا

مستثمر شهير: نحن في طريقنا إلى أسوأ أزمة مالية في حياتنا

الولايات المتحدة – تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على وقف انتشار فيروس كورونا، الذي يهدد الاقتصاد العالمي، وبهذا الصدد كشف المستثمر جيم روجرز عن التداعيات المالية لانتشار الفيروس القاتل.

وقال الخبير، لـRT إن “الكثير من الناس سيعانون بشدة، لأن آثار هذا الوباء ستستمر لفترة طويلة”، مضيفا، “أننا سنواجه أسوأ أزمة مالية في حياتنا وسنشهدها في غضون أشهر قليلة”.

ووفقا للمستثمر الشهير، فإن الكثير من الصناعات مثل شركات الطيران والسفر سوف تعاني. وأوضح روجرز أن “الشركات ذات الديون الكبيرة معرضة ستعاني بشكل خاص في هذا الوقت، وسوف يواجه المشاركون في التجارة الدولية مشاكل خطيرة”.

وأضاف، أن “البعض منهم سيفلس”، مشيرا إلى أن شركات الطيران والشحن الكبرى ستنجو على الأرجح لأن إفلاسها سيكون “محرجا للحكومات”.

وعن اضطراب الأسواق المالية، قال روجرز، إن “معظم الأسواق لم تكن مستعدة للأزمة الصحية، التي يشهدها العالم، ولم تكن تعرف ما هو قادم. ومع ذلك، فإن السبب وراء مثل هذه الفوضى هو ليس الفيروس فقط”، في إشارة إلى حالة الهلع التي تشهدها الأسواق.

المصدر: RT