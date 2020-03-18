مصر – نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية بيانا أكد فيه جاهزية الجيش المصري، واستمرار التعاون مع كافة الأجهزة لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وأشار إلى أن وزير الدفاع المصري محمد زكي أصدر أوامره لإدارة الحرب الكيميائية في القوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

وتشمل الخطة تطهير وتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتي عين شمس والأزهر.

وقامت إدارة الحرب الكيميائية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم بما يحقق ضمان سلامة وأمان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من احتماليات الإصابة بأي عدوى تنفسية.

المصدر: RT