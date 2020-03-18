ليبيا – أكد مدير مكتب الأمن والسلامة بمطار بنينا الدولي عادل الجراري التزام إدارة المطار بالكشف على المسافرين للتأكد من عدم أصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

الجراري أفاد وفي تصريح خاص لموقع “المختار العربي” أمس الثلاثاء بأنه في حال الاشتباه بأي حالة يتم حجزها بالحجر الطبي المجهز بكاميرات حرارية بالمطار، مشيراً إلى أن إدارة المطار تتواصل مع وزارة الصحة الليبية عن الطريق الرعاية الصحية بمطار بنينا للإبلاغ عن أي حالة مشتبه فيها.

وأضاف أن إدارة المطار بتعليمات من مدير عام مطار بنينا تقوم بتقديم تسهيلات لإجراءات مكتب الرعاية الموجود داخل المطار، مضيفاً إنه في حالة وجود أعراض على أي مسافر يتم نقل المشتبة فيهم إلى مستشفى الكويفية المتخصص في أمراض الصدر.