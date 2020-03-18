ليبيا – أعلن وزير الداخلية الليبية المستشار إبراهيم بوشناف حظر تجول تام من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً على أن يستثنى من ذلك سيارات الإسعاف وسيارات الأفراد المكلفين بتنفيذ القرار.

المستشار بوشناف طالب في قراره رقم “334” للعام الحالي والذي تلقت المرصد نسخة منه كافة الجهات الإلتزام بما ورد بشأن حظر التجول وتقديم كشف من يستدعى الأمر إستثناؤهم لضرورة أعماله.

وحذر وزير الداخلية كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة رقم “467” من قانون العقوبات و المادة “136” من القانون رقم 106لعام 1973.