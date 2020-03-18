هل يمكن للكحول والبصل حماية الإنسان من فيروس كورونا؟

هولندا – انتشرت في الفترة الأخيرة الكثير من الشائعات وحتى منشورات تفيد بأن تناول المشروبات الكحولية مثل الفودكا والويسكي والبصل وغيرها يحمي ويقي الإنسان من الإصابة بفيروس كورونا.

ولكن هل هذا صحيح؟

يعمل جميع علماء العالم في الوقت الحاضر على ابتكار لقاح مضاد لفيروس كورونا، يسمح بالتغلب عليه ويوقف انتشاره، بعد أن تفشى في أكثر من 120 دولة.

ونتيجة لذلك يبحث السكان عن طريقة لمكافحة هذا الفيروس ووقاية أنفسهم منه. فقد ظهرت معلومات تفيد بأن فيروس COVID-19، لا يمكنه البقاء حيا عند تناول مشروبات كحولية قوية مثل الفودكا والويسكي وما شابه ذلك، ما يساعد ويسرع على شفاء المشخص المصاب. ويصبح مفعول هذه المشروبات أقوى إذا استخدم معها البصل أو الثوم.

ولكن الخبراء دحضوا جميع هذه الشائعات والمنشورات، وأكدوا أن المشروبات الكحولية المذكورة والبصل والثوم معها، لا تحمي الإنسان من عدوى فيروس كورونا أبدا.

استنادا إلى هذا، ومن أجل ضمان حماية الجسم من هذا الفيروس، يجب قبل كل شيء وفقا للخبراء، اتباع قواعد النظافة وعدم ترك المنزل من دون الحاجة إلى ذلك. كما يوصى بغسل اليدين باستخدام الصابون والمطهرات، ومسح جميع الأدوات التي يستخدمها مثل الهاتف والكمبيوتر وغيرها بمحلول مطهر، وعدم لمس الوجه والأغشية المخاطية. وينصح الخبراء أيضا بضرورة ارتداء القفازات الطبية في الأماكن المزدحمة حتى لا يلمس الأسطح التي يمكن أن يلمسها مصابون.

ويحذر الأكاديمي الروسي ألكسندر تشوتشالين ، من أن عدوى فيروس كورونا في البداية تظهر كمرض برد حاد، ولكن بعد 12-16 يوما تظهر أعراض المرض على حقيقتها وتشير إلى إصابة أنسجة الرئة بهذا الفيروس. ويضيف نطلق على هذا المرض اسم “التهاب رئوي بكتيري – فيروسي”.

وقد تمكن علماء روسيا من ابتكار اختبار سريع ودقيق جدا لاكتشاف هذا الفيروس خلال 15 دقيقة، يعتمد على تفاعل سلسلة البلمرة المتساوي الحرارة، حيث تكفي عينة مأخوذة من الغشاء المخاطي للأنف أو البلعوم لاكتشاف فيروس كورونا، حتى عند وجود جزيء واحد من الحمض النووي الريبوزي له في ـنبوبة الاختبار.

المصدر: ميديك فوروم