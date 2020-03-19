أسعار النفط تصعد مع بقائها قرب أدنى مستوياتها منذ 2002

أسعار النفط تصعد مع بقائها قرب أدنى مستوياتها منذ 2002

فيينا – ارتفعت عقود النفط الآجلة في بداية تعاملات الخميس، مع بقائها قرب أدنى مستوياتها منذ عام 2002، تحت ضغوطات تراجع الطلب وأزمة أسواق الأسهم العالمية.

والأربعاء، تراجعت عقود النفط الآجلة لأدنى مستوى منذ 18 عاما، إلى متوسط 25 دولارا بالنسبة إلى خام برنت، مدفوعة بازدياد وتيرة المخاطر العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وبحلول الساعة (07:13 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار، بنسبة 6.15 بالمئة أو 1.50 دولار، إلى 26.35 دولارا للبرميل.

وارتفعت كذلك أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو، بنسبة 12 بالمئة أو 2.48 دولار، إلى 23.28 دولارا للبرميل.

ويضغط تفشي كورونا على أغلب الاقتصادات العالمية، مع انتشاره في أكثر من 165 بلدا، ممهدا لضغوطات مالية في القطاعين العام والخاص، وسط خطوات تحفيزية حكومية لدعم القطاعات.

الأناضول