أبوظبي – تراجعت أسواق الخليج خلال تعاملات الخميس، حيث تراجع سوقا الإمارات والكويت خلافا للسوق السعودية، التي صعدت اليوم بنحو طفيف.

وانخفضت سوق دبي بأكثر من 2% خلال التعاملات، فيما هبطت أسهم أبوظبي بنحو 2.14%، كذلك تراجع مؤشر الكويت الأول بنحو 0.6%، فيما بدأت تعاملات سوق قطر على تراجع تجاوز 2%، متأثر بضغوط أسهم المصارف.

وجاء الانخفاض في بورصات الدول الخليجية الثلاث خلافا لبورصة السعودية، التي صعدت اليوم بشكل طفيف بنحو 0.4%، حيث يتداول السوق عند مستوى 6177 نقطة.

وكانت الأسواق الأسيوية قد افتتحت على تراجع اليوم، حيث هبط مؤشر “نيكي” القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم، في حين تراجعت بورصة “شنغهاي” بأقل من 1%.

وتأتي هذه التراجعات رغم ارتداد أسعار النفط اليوم بعدما منيت بخسائر كبيرة أمس، وذلك غداة قرار المصرف المركزي الأوروبي إطلاق خطة ضخمة بقيمة 750 مليار دولار لشراء سندات عامة وخاصة بهدف الحدّ من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

المصدر: “الاقتصادية”