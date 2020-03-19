لبنان – أعلنت 3 دول عربية، امس اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية جديدة في إطار التعامل مع فيروس كورونا الجديد.

في لبنان، أعلنت السلطات، إغلاق مطار رفيق الحريري الدولي، عند الثانية عشرة من منتصف الليلة (10:00 ت غ) أمام حركة الملاحة الجوية، حسب الوكالة الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن ذلك يأتي تطبيقا لمقررات مجلس الوزراء الأخيرة للحد من انتشار فيروس كورونا، مع استثناء طائرات الشحن، والعسكرية، والإسعاف.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، وفاة مسن جرّاء الإصابة بالفيروس، ليرتفع العدد إلى 4 حالات وفاة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 133 حالة.

وفي مسقط، نقلت وكالة الأنباء العمانية، عن وزارة السياحة دعوتها الأفواج السياحية لمغادرة السلطنة والعودة إلى بلدانهم، نظرا لعدم اتضاح الفترة التي قد تستمر معها الظروف الاستثنائية.

وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت في وقت سابق، تسجيل 6 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 39، بينها 13 تماثلت للشفاء.

وفي السودان، أعلنت السلطات القيام بعمليات إجلاء للسودانيين العالقين في المطارات الإقليمية والدولية.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني، إبراهيم عدلان، في تصريحات إعلامية، إن “عملية إجلاء السوادنيين ستتم من مطارات منها دبي، والشارقة، وأبوظبي، وأديس أبابا، وكينيا، وإسطنبول”.

ولفت إلى أن مطار الخرطوم الذي أعلن إغلاقه سابقا، سيفتح مؤقتاً لمدة 48 ساعة لإتمام عمليات إجلاء السودانيين.

وأشار إلى أنه سيسمح بالسفر للسودانيين الذين لديهم إقامات عمل بالخارج، وكذلك لرعايا الدول الأخرى الراغبين في مغادرة السودان.

وفي ذات السياق، ناشد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، في كلمة للمواطنين، “الالتزام الجاد بتوجيهات وزارة الصحة، ووقف التجمعات الاجتماعية الكبيرة”.

والجمعة، أعلنت السلطات السودانية اكتشاف أول إصابة بالفيروس، ووفاة صاحبها.

وحتى الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 217 ألفا في 172 بلدا وإقليما، توفي أكثر من 8900، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

الأناضول