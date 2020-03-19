إيطاليا.. وفاة 475 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 2978

إيطاليا – أعلنت السلطات الإيطالية امس عن وفاة 475 شخصا في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 2978.

وقالت إنه تم تسجيل 4207 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 35713 مصابا، يخضع 28710 منهم للعلاج.

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية بأن عدد الوفيات في إقليم لومبارديا الإيطالي ارتفع إلى 1959، بعد تسجيل 319 وفاة جديدة في يوم واحد فقط.

وقالت وسائل الإعلام إن المقاطعة سجلت 1433 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين في لومبارديا تجاوز بلغ 17713.

RT

وكشف تقرير إحصائي رسمي صدر في إيطاليا أن أقل من 1% من مجمل ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد لم يكونوا مصابين بأمراض أخرى.

وأكد التقرير الصادر عن معهد الصحة الوطني الإيطالي الذي يتخذ من العاصمة روما مقرا له، استنادا إلى بيانات 18% من المتوفين بسبب الفيروس (والذين يتجاوز عددهم الإجمالي 2.5 ألف شخص) أن 0.8% فقط منهم كانوا أصحاء تماما لحظة إصابتهم بالفيروس.

وكان 25.1% و25.6% من هؤلاء، مصابين بمرض أو مرضين، فيما كان نحو نصف عدد الضحايا يعانون من ثلاثة أمراض على الأقل.

المصدر: وكالات