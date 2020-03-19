ليبيا – عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ارتياحها لترحيب حكومة الوفاق بالدعوات لتفعيل فوري لهدنة انسانية تمكن الأطراف والسلطات الليبية من الاستجابة الفورية لخطر إنتشار جائحة فيروس كورونا.

البعثة الاممية أهابت وفقاً لتغريدة نشرتها البعثة الأممية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” بقيادة الجيش الوطني بالتعامل بإيجابية مع هذه الدعوات لوقف الإقتتال والتعاضد والتعاون لحماية المجتمع الليبي من التبعات الكارثية التي قد يخلفها هذا الوباء على الجميع دون تفرقة.

وأبدت البعثة أملها في أن تؤدي هذه الهدنة الإنسانية إلى اتفاق قيادات كلا الطرفين الليبيين على مشروع وقف إطلاق النار الذي قدمته الأمم المتحدة في 23 فبراير والذي تم التوصل إليه في جنيف في إطار عمل اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 + 5.