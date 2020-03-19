البنتاغون: ما زلنا نبحث كيفية الرد على الهجمات ضد القوات الأمريكية

البنتاغون: ما زلنا نبحث كيفية الرد على الهجمات ضد القوات الأمريكية

الولايات المتحدة – اكدت وزارة الدفاع الأمريكية إنها لا تزال تبحث كيفية الرد على أي هجوم يستهدف القوات الأمريكية، وذلك بعد أيام من إصابة 3 جنود أمريكيين بهجوم صاروخي على قاعدة عراقية شمالي بغداد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في إفادة صحفية امس الأربعاء: “ما زلنا نبحث كيف سنرد على أي هجوم على القوات الأمريكية في أي مكان في العالم… نحتفظ بحق الدفاع عن أنفسنا”.

وأصيب ثلاثة جنود أمريكيين وعدة جنود عراقيين يوم السبت في هجوم صاروخي، مما زاد من المخاوف من تصعيد موجة الهجمات والهجمات المضادة.

المصدر: رويترز