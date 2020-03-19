ليبيا – عقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس اجتماعا لبحث تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن نقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى مدينة بنغازي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المبروك سلطان.

الثني أكد بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على ضرورة إيجاد حلول نهائية وجذرية للعراقيل التي تواجه توطين المؤسسة في مدينة بنغازي على مساحة لاتقل على 5.8 هكتار،مشددا على أن توطين المؤسسة في مدينة بنغازي حق من حقوقها نظير ماقدمته المدينة في السابق ولا زالت تقدمه في الوقت الحالي.

وأشار إلى ضرورة التقدم بالخطوات الايجابية والتنفيذية إلى الأمام لا الرجوع للخلف،مؤكدا أن مشروع توطين المؤسسة في مدينة بنغازي أمر حتمي ونهائي ولا رجوع فيه،مبدياً استغرابه من المدة الزمنية الطويلة التي استغرقها هذا المشروع الذي أقر في شهر يونيو لعام 2013 صادرا تعليماته لمكتب العمارة للاستشارات الهندسية تقديم عرض فني ومالي لدراسة الموضوع خلال أجل لا يتعدي الأسبوع من تاريخ هذا الاجتماع.

كما أوضح أن المكتب يتولى تقديم دراسته مستوفية خلال ثلاثيون يوماً بعد تكليفه من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

وناقش الاجتماع توصيات دراسات الجيل الثالث للمخططات من حيث نقل خيار الشحن والتفريغ إلى جنوب المخطط على أن يكون ميناء بنغازي القديم للركاب لضمان فصل خدمة نقل الركاب عن مناولة السلعة.

وتطرق الاجتماع إلى استهداف منطقة جليانة ببنغازي بالتطوير آخذين في الاعتبار مشروع المؤسسة عند تحديث المخطط المراد تنفيذه بالمحيط.

هذا وحضر الإجتماع كل من :”مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الهمالي،رئيس مشروع توطين المؤسسة يوسف عبدالهادي،عضو مشروع توطين المؤسسة أسامة منينه إضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة العمارة للاستشارات الهندسية مدير إدارة الدراسات بالشركة”.