روسيا – أعلنت الحكومة الروسية اليوم الخميس عن تقديم حزمة جديدة من الإجراءات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد لمواجهة أزمة كورونا.

وقال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، خلال اجتماع حكومي، إن الحكومة ستعفي الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 3 أشهر من دفع أقساط التأمين وتأجيل دفع الإيجار (للممتلكات الحكومية).

ويأتي هذا القرار في إطار إجراءات الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني في ظل أزمة كورونا، التي تعصف بالاقتصاد العالمي.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا بلغ حتى الآن 147 حالة، في حين وصل في العالم ككل إلى 223104 حالات.

المصدر: وكالات روسية