ليبيا – بناء على تعليمات وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج وفي إطار الدور المجتمعي والمسؤولية الوطنية والحرب ضد خطر الجائحة التي تواجه العالم والمساهمة مع كافة الجهات لمواجهتها والحد منها والقضاء عليها.

من هذا المنطلق عقد أمس الأربعاء اجتماع ترأسه عبد الهادي الحويج بحضور مديري الإدارات والمكاتب التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة.

ونوقش خلال الاجتماع آلية إطلاق هذه المبادرة وكيفية جمع التبرعات كما أعلن الحويج خلال الاجتماع تبرعه بمرتب شهر كامل وذلك لمواجهة هذه الجائحة وشاركه في هذه المبادرة المسؤولين في الوزارة ممثلين في كل من الوكيل وكافة مديري الادارات والمكاتب وموظفي الوزارة وموظفي السفارات الليبية في الخارج المنحازين للشرعية من أجل دعم هذه المبادرة والتبرع بمرتب شهر كامل من مرتباتهم.

كما دعا الحويج أعضاء مجلس النواب والحكومة الليبية وكافة الوزرات والمؤسسات والهيئات والقطاع العام والخاص لتبني هذه المبادرة ودعمها والمساهمة فيها خدمة للبلاد والشعب.