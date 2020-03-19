ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية بالحكومة الليبية طارق الخراز إن الحكومة الليبية تعمل كذراع مع القوات المسلحة لتأمين البلاد و حفظ ممتلكات الدولة.

الخراز أشار في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هذه الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بتعليمات من وزير الداخلية إبراهيم بوشناف فيما يتعلق بحظر التجوال هي من ضمن الإجراءات الاحترازية التي نصت عليها إجراءات الغرف المتعلقة بسلامة المواطن لحماية المواطنين من إنتشار الوباء.

ونوّه إلى أن آلية تنفيذ الإجراءات الصادرة من خلال وزارة الداخلية في كل الدوائر و اختصاصاتها من كل المدن و القرى و ربوع ليبيا ملزم تنفيذها وفق التعليمات الواردة كما نص عليها القرار ومن يتخلف ويخالف المعلومات يعرض نفسه للعقوبات.

وأوضح أن تعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر تأتي دعماً لجهود وزارة الداخلية بفرض منع التجول داخل المدن الليبية، معرباً عن أمله من المواطنين وكل من يستمع للتعليمات بأن ينفذها من تلقاء نفسه للمصلحة العامة.