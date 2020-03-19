ليبيا – أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته العاجلة بشأن إيقاف حركة السفر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من وإلى ليبيا ابتداء من اليوم الخميس بإستثناء حالات الإسعاف والشحن والرحلات الداخلية.

المستشار بوشناف وفي بلاغه الذي تلقت المرصد نسخة منه أوضح أن الأوامر تضمنت تعليمات لمدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بمنع دخول الأشخاص عبر جميع المنافذ إلى ليبيا إعتباراً من اليوم الخميس.

كما نوّه البلاغ أن التعليمات العاجلة تأتي ضمن الخطة الإحترازية لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا.