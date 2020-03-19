ليبيا – دعا المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق في بيان له إلى وقف كل العمليات العسكرية لأجل التصدي لوباء فيروس كورونا.

المجلس الرئاسي رحب في بيان له لكل المساعي التي تهدف إلى حماية الليبيين والليبيات، مؤكداً تنسيقه وعمله مع وزارة الصحة في حكومة الوفاق لتنفيذ الإجراءات الوقائية والتوعوية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

ودعا إلى ضرورة فتح الحقول النفطية لكونه المصدر الوحيد للشعب الليبي ولتوفير الاحتياجات الأساسية لكافة المواطنين.

وفي هذا الاطار حث المجتمع الدولي إلى دعم جهود المجلس في التصدي لهذه الجائحة، مشيراً إلى أن المجلس حريص على وقف إطلاق النار لكنه يحنفظ بحقه في الرد على ما وصفها بـ” الاعتداءات اليومية” التي يتعرض لها المدنين والمرافق والمنشآت حسب زعمه.