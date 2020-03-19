ليبيا -تستعد السفينة ANA التي كانت ترفع علم ألبانيا لنقل شحنة معدات عسكرية أخرى إلى ليبيا من ميناء اسطنبول عقب نجاتها من القصف الذي استهدف تواجدها في ميناء طرابلس الشهر الماضي واسفر عن مقتل ثلاثة ضباط اتراك كانو جوارها .

وكشف مصدران متطابقان رفيعان ، دبوماسي ومخابراتي لـ المرصد اليوم الخميس أن الشركة المالكة للسفينة قامت بتغيير اسمها من ANA الى اسم جديد وهو PRAY وباتت في طريقها بالفعل إلى غرب ليبيا حاملة علم جمهورية سيراليون.

TSK Mitiga hava üssüne Orta menzilli alçak irtifada kullanmak üzere MIM-23 Hawk hava savunma bataryası konuşlandırdı. #Mitiga #Tripoli #Libya pic.twitter.com/xWXpE3jrjx — Gölgesiz ® 🇹🇷 🇦🇿 🇵🇰🇱🇾 (@golgesizler01) January 17, 2020

وأضاف بأن السفينة محملة بمدرعات ومنظومة رادار هوك بدل التي تم تدميرها في قاعدة معيتيقة بمدفعية الجيش الليبي وترافقها فرقاطات تركية عسكرية كما أن عسكريين أتراك أشرفوا على تعبئتها في ميناء اسطنبول .

Última hora La Armada Nacional Libia llevó a cabo un ataque explosivo en el Aeropuerto Internacional Mitiga, para destruir un sistema de misiles tierra-aire MIM-23 Hawk de la Fuerza Aérea turca, en Trípoli. El vídeo es del momento en el que se produce la segunda ola de misiles. pic.twitter.com/I9HXa1ssp8 — Serpiente Aplastada (@CarlosV24148242) March 8, 2020

وأكد ذات المصدر بأن المتوقع كان تحميلها بمعدات ومستلزمات طبية لمساعدة ليبيا في مواجهة وباء كورونا خاصة وان تركيا دولة مصنعة لهذه المعدات أو جزء منها على الأقل ، لكنها قامت بالعكس وحمّلت سفينة أخرى بالذخيرة والمدرعات .

وأشار إلى أن قبول الرئاسي الليلة الماضية بهدنة ووقف إطلاق نار لمواجهة وباء كورونا صدر في إطار الحاجة لهدنة تسمح بدخول هذه السفينة دون اعتراضها او استهدافها محذرًا من مغبة استمرار استخدام المرافق المدنية عسكريًا ما يعرضها للخطر .

والسفينة كانت مملوكة لشركة تسمى Sheg trans sa وفي المرة السابقة التي نجت فيها من القصف كانت قد غادرت من ميناء مرسين التركي وقد تم تغيير اسمها عقب هذه الحادثة وهو الميناء الذي اعترف ربان السفينة اللبنانية PANA المعتقل في إيطاليا بالتحميل منه الى ليبيا بعد تورطه في نقل شحنة سابقة معروفة .

فيديو | السراج من ميناء #طرابلس : الباخرة المستهدفة يوم أمس كانت تحمل أغنام وحيوانات ونحن سئمنا بيانات المجتمع الدولي العقيمة . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/1WLmeA5kh2 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 19, 2020

جدير بالذكر أن السراج قد أعلن يوم 20 فبراير الماضي عقب يوم من قصف الميناء ومحيط السفينة ANA بأن القصف استهدف مواشي وأغنام قبل أن تقر تركيا لاحقًا بمقتل ثلاثة ضباط في ذلك القصف بينهم ضابط رفيع .

المرصد – خاص