البرازيل – صرح نادي فلامنغو، بطل الدوري البرازيلي لكرة القدم، إن العينة الثانية لمدربه البرتغالي جورجي جيسوس، جاءت سلبية (أي غير مصاب) في الكشف عن فيروس كورونا.

وأضاف فلامنغو في بيان نشره على موقعه أمس الأربعاء: “نتيجة العينة الثانية للمدرب جورجي جيسوس جاءت سلبية لفيروس كوفيد-19”.

وكان جيسوس، كتب على حسابه في “إنستغرام”، الثلاثاء الماضي، أنه أصيب بفيروس كورونا، في حين قال فلامنغو في ذلك الوقت، إن النتيجة جاءت “إيجابية ضعيفة أو غير قاطعة”، وإن المدرب البرتغالي سيخضع لكشف آخر.

وانتقد جيسوس في وقت سابق، اتحاد ولاية ريودي جانيرو لكرة القدم، بعد السماح بمواصلة إقامة المباريات في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، وقال إن لاعبي كرة القدم والمدربين ليسوا “بشرا خارقين” ويستحقون رعاية أكبر.

المصدر: رويترز