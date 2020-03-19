ليبيا – وجه مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني رسالة إلى أهالي ليبيا الذين وصفهم بـ”الشرفاء والأوفياء الذين يخافون الله و ريدون نصرة الحق والدين والمقاتلين في الجبهات” الذين قال بأنهم ” يدافعون عن طرابلس ” (مسلحي الوفاق) مفادها أن الوباء الحقيقي هو ما وصفه بـ”وباء المشروع الصهيوني” الذي يتزعمه حفتر في العدوان على ليبيا .

الغرياني قال خلال إستضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن الوباء الحقيقي هو ما وصفه بـ”حكم حفتر” لليبيا لأنها لن تتعافى لعشرات السنين.

وأضاف :” الأوبئة الأخرى من الأمراض أمرها أخف بكثير ولا ينبغي أن يغتر الناس وهذه البيانات الغرض منها وإن تظاهرت بالعمل الإنساني المساواة بين الضحية والجلاد وطلبوا من الجميع أن يوقفوا القتال والعدو يقصف لا زال، هذه البيانات الغرض منها إلهاء الناس عن مشروعهم وقضيتهم الحقيقة لأن من أصدر البيان يعلمون أن من يمكن ان يمتثل لما ظاهره دعوة انسانية هم المدافعون عن طرابلس أما حفتر ومرتزقته ومن ورائه لا يأبهون ولا يلتفتون لذلك”.

ووصف وقف إطلاق النار بالإبره المخدرة التي أسرع لها من وصفهم بـ”المدافعون عن طرابلس” ووقعوا عليها دون قيد وشرط وهم الفريق المدافع عن نفسه والمعتدى عليه الذي أعطاه الشرع الحق والقوانين بعدم التوقيع على وقف النار من غير شرط وقيد حسب زعمه.

وقال :” رأينا أن حفتر لم يلتزم وعصا أمر المجتمع الدولي و بقينا شهر في موقف الدفاع وكل يوم يقتل منا أعداد ويستهدف المدنيين وأيدينا مكبلة وقياداتنا كبلت مدافعينا بوقف إطلاق النار وفي كل مرة نسمع اناس يتكلمون من الجبهات ويقولون عندنا القدرة أن نهاجم ولكن القيادة تمنعنا هذا عار، المجتمع الدولي يضحك علينا ونحن منبطحون، البيان الذي خرج من السفراء هو لهذا الغرض لذلك أحذر المقاتلين أن يغتروا به وبكورونا فهذا كله لا يساوي شيء في مقابل ما يفعله حفتر بنا”.

وأردف:” شغلوا الناس بمشكلة جانبية وهي موضوع كورونا هذا لمجرد الإلهاء لا تلتفتوا له ولا تشتغلوا به عليكم أن توجهوا قوتكم وطاقاتكم وأموالكم للجبهات إن هذا العدو المحقق، الجبهات الآن ما يقرب سنة هي في حالها وقياداتها مفككة ولا تستطيع أن تقيم الوضع ليس هناك قيادة إطلاقاً ولا حكومة ولا ميزانيات، المقاتلون كلهم متطوعون فلا يوجد تراتبية ولا ما تسميه جيش قياداتهم الموجودة في الجبهات أثبتت عدم فعاليتها وإخفاقها”.

وأشار إلى أن الفوضى التي سببتها حكومة الوفاق في إدارة المعركة جعلت من الصعب إيجاد طريقة لمحاسبة المخطئين، لافتاً إلى أن القيادات في المحاور اكثرها غير مؤهل وغير قادر على القيادة.

كما بيّن أن حفتر يدرك ضعف الوفاق وطاعتها العمياء للمجتمع الدولي لأنها تستجيب وتنقاد وتستسلم كل يوم حرصاً على الكراسي مقابل تضييع الوطن، مضيفاً :” المجتمع الدولي يتظاهر ويقول أنها حكومة شرعية لكن عندما يأتي لينصر العدو لا يعترف بها ويخذل المقاتلين والمقاومين”.

وعق على مواجهة فيروس كورونا في ليبيا والإجراءات المتخذة قالئاً:” في البيانات الرسمية لا توجد و لا إصابة بفايروس كورونا وأنتم تشغلون الناس فيه هل هذا شيء يستاهل و يستحق أن تشغل فيه و الموت المدمر في طرابلس تغظون النظر عنه؟ هذا كلام لا يقبل اتركوا ما الهوكم به وهو كورونا والتفتوا للجبهة الوباء في الجبهة وليس كورونا، السفراء أعداء لا نتوقع منهم غير هذا البيان دول الجوار المؤمنة للأسف ينساقون حول هذه البيانات ويدخلون مع السفراء فيها”.

وأجاب الغرياني في ختام حديثه عن إمكانية المصالحة مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر قائلاً ” أن هذا الكلام جاهل لا يعلم معنى الصلح ولا العدل، الله سبحانه هو من أمر بالقتل في مثل هذه الحالات، الجهلة من الناس الذين يسمعون الإعلام المضلل يكذبون المشائخ ودار الإفتاء بذلك يجنون على بلادهم وأمتهم وينصرون الظلمة ويقفون في خندق واحد معهم ويكون مصيرهم مصير الظلمة، نحن نريد صلح وعدل”.