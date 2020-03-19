ليبيا – أكد رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرزاق الناظوري رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المشكلة بموجب قرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر رقم”127″للعام الحالي اليوم الخميس أن ليبيا ماتزال خالية من مرض كورونا المستجد.

اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا عقدت اليوم الخميس اجتماعها الثاني بديوان وزارة الداخلية بمدينة بنغازي بحضور أعضائها وزيري الداخلية والصحة بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف وسعد عقوب بالإضافة إلى رئيس اللجنة الطبية الاستشارية فتحية العريبي ونائبها أحمد الحاسي المتحدث الرسمي باسم اللجنة والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي.

وطمأن الفريق الناظوري في إيجاز صحفي عقب الاجتماع الشعب الليبي بأن الأمور جيدة وأنه لا توجد حالة حتى الآن تبين إصابتها بمرض كورونا،لافتاً إلى أن القوات المسلحة تكافح الإرهاب في طرابلس مثلما تعمل اللجنة في مكافحة مرض كورونا بمختلف أرجاء البلاد،مؤكداً أن كورنا لم ولن تأتي إلى ليبيا طالما تم الإلتزام بتطبيق القرارات الاحترازية المتخذة في مواجهة المرض.

ودعا رئيس اللجنة العليا الشعب الليبي إلى الوعي بالمرض مثلما كان له وعي بخطورة الإرهاب وقدم ماله وابناءه لأجل اجتثاثه.

وطالب رئيس اللجنة كافة العاملين بالمؤسسات العامة إلتزام منازلهم منذ الآن على أن يقتصر العمل على من تتطلب طبيعة عمله الاستمرار في ممارسته كرجال الأمن والعناصر الطبية والطبية المساعدة وغيرها،لافتا إلى أن إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية منذ اليوم الخميس وأن الدولة ستتكفل بإقامة العالقين في الخارج وتسسير أمورهم لحين زوال الخطر.

كما أعلن الحرب على السماسرة الذين رفعوا الأسعار مستغلين هذه الأزمة،مشيرا إلى أنه ستتم مواجهتم بحزم وبقوة القانون مباشرة،داعياً إلى الابلاغ عن كل المتجاوزين.

وأكد أن العقوبات ستطبق على الفور،موجها شكره وتقديره لكافة النشطاء ومدوني مواقع التواصل الاجتماعي الذين كانوا في مستوى الأزمة من خلال دحض الإشاعات وتوعية المواطنين.

وناشد الفريق الناظوري رجال الأعمال إلى التحرك الفوري للمساهمة في تخطي الأزمة من خلال توفير كافة النواقص وتولي أمور الليبيين العالقين في الخارج مع المؤسسات العامة.

رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا نوّه إلى أن اللجنة الاستشارية تعمل بشكل جيد،مطمئنا المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي كاف ولاداع للقلق أو الخوف.